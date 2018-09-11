Комментарии

"Справедливыми при текущем фоне считаем уровни в 67-68 руб/доллар"

11 сентября 2018

Последние три торговые сессии российский рубль находится под заметным давлением – пара доллар/рубль за этот период прибавила 3,4%, в то время как другие валюты развивающихся стран (бразильский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира), напротив, сами продемонстрировали умеренное укрепление по отношению к доллару. Пара доллар/рубль вчера забиралась выше отметки в 70,50 руб/долл.

Отметим вновь некоторое напряжение относительно сирийских рисков. Так, вчера советника Президента США по национальной безопасности Дж.Болтон заявил, что в случае применения правительственными войсками Сирии химоружия ответ США и их союзников «будет намного сильнее», нежели реакция на сопоставимые нарушения в прошлом (в апреле 2017 г. и апреле 2018 г. в ответ на предполагаемые химатаки США уже осуществляла ракетные удары). Издание The Wall Street Journal вчера сообщило, что «по данным американской разведки, Башар Асад разрешил правительственным войскам применить хлор во время операции по освобождению провинции Идлиб». Таким образом, риски эскалации в регионе становятся все более явными.

Одним из факторов давления на рубль в последние дни был отток спекулятивного капитала с российского долгового рынка. С этой точки зрения, безусловно, большой интерес представляет предстоящее в конце недели заседание Банка России. С учетом текущей фазы роста волатильности на рынке возможность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании присутствует, однако в базовом сценарии ожидаем сохранение ставки неизменной при заметном ужесточении риторики на пресс-конференции и в тексте сопроводительного заявления.

Волатильность в рубле остается высокой, ход торгов достаточно нервный, и в этих условиях часто наблюдаются эмоциональные выбросы валютного курса без фундаментальной подоплеки. В случае продолжения восходящего движения в паре доллар/рубль есть вероятность срабатывания стоп-лоссов у отдельных участников рынка, что может локально ускорить текущее движение.

Краткосрочно повышательные риски в паре доллар/рубль превалируют, в то время как среднесрочно считаем рубль заметно недооцененным (относительно справедливыми при текущем фоне считаем уровни в 67-68 руб/долл.). Учитывая текущий новостной фон, рублю пока весьма проблематично нивелировать имеющуюся недооценку.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк


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