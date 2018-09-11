Индекс МосБиржи переместился в верхнюю часть зоны 2300-250 пунктов благодаря спросу на акции экспортеров

Ситуация на мировых рынках, после вчерашней волны снижения в ЕМ, несколько выправилась. Вчера индекс MSCI EM, отражающий движение рынков развивающихся стран, упал на 1,1%, ведомый рынками Китая и Турции, учитывая угрозу ужесточения протекционистских мер США в отношении Китая: согласно последним заявлениям Президента США Д. Трампа, Соединенные Штаты могут не остановиться на введении тарифных ограничений на китайского импорта объемом 200 млрд долл. в стремлении сделать взаимную торговлю «более справедливой», но и, в перспективе, обложить повышенными импортными пошлинами все практически все поставки из Китая. Добавим, что США стремятся перестроить отношения со всеми торговыми партнерами с позиции силы – в зоне риска не только Европа и Канада (с последней, в отличие от Мексики, Америка так пока и не договорилась, - очередной раунд переговоров состоится сегодня), но и Япония, которая, видимо, вскоре также может столкнуться с перспективой повышения импортных тарифов на авто.

Впрочем, пока США еще не объявили о сроках применения и корректировках, после публичных слушаний, уже запланированных ограничительных мер, поэтому новые угрозы смотрятся пока, скорее, словесными интервенциями, что, в условиях скудного экономического календаря середины недели и заявлений переговорщиков от ЕС о скором заключении соглашения по Brexit создает условия для стабилизации ситуации на рынках. Отметим, однако, что риски по ряду стран с развивающейся экономикой (по экономическим причинам – Аргентина, Турция, ЮАР; по геополитическим, - в первую очередь, Китай) по-прежнему беспокоят глобальных инвесторов, препятствуя восстановлению спроса на активы ЕМ. Кроме того, сохраняется перспектива дальнейшего роста долларовых ставок, триггером к которому могут стать как статистика конца недели, так и аукционы по размещению «длинных» UST (среда-четверг). В целом конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника можно оценить как слабопозитивную, однако мы отмечаем ее уязвимость и не ждем, что рынки ЕМ смогут показать уверенный отскок.

Индекс МосБиржи вчера переместился в верхнюю часть зоны 2300-250 пунктов благодаря спросу на акции экспортеров – бенефициаров слабого рубля и дорогой нефти. Сегодня вероятно инерционное сохранение поляризации спроса, несмотря на сильную перепроданность внутренних секторов и перегретость экспорта, с движением индекса МосБиржи к отметке 2350 пунктов.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк