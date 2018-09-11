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Курсы валют ЦБ РФ на 11 сентября: 69,9744 руб/доллар США и 81,3942 руб/евро

11 сентября 2018
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,9744 руб.
  • 1 евро - 81,3942 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1059 р. (0,15%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7240 р. (0,90%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1710 р. (0,17%).

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