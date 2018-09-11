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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 2 686,1499 руб/1 г золота и 31,9300/1 г серебра

11 сентября 2018
ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 686,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,9300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 756,6200 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 199,1499 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,2999 р. (0,80%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,43%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3000 р. (0,19%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4400 р. (1,22%).

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