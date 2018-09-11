Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 2 686,1499 руб/1 г золота и 31,9300/1 г серебра ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 686,1499 руб.

1 грамм серебра - 31,9300 руб.

1 грамм платины - 1 756,6200 руб.

1 грамм палладия - 2 199,1499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,2999 р. (0,80%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3000 р. (0,19%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4400 р. (1,22%) .

dims

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/ СИА /

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