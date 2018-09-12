Спрос на рисковые активы остается сегментированным

Американские фондовые индексы вчера продолжили восстанавливаться в направлении исторических максимумов (индекс S&P500 вновь тяготеет к зоне 2900-2920 пунктов), в то время как развивающиеся рынки оставались под давлением – с начала недели индекс MSCI EM потерял 1,9% при росте MSCI World на 0,5%. Ожидания введения США масштабных импортных пошлин на китайские товары, с перспективами эскалации «торговой войны» между ведущими экономиками, продолжает оказывать основное влияние именно на развивающиеся рынки. Из последних новостей отметим и планы китайских властей на следующей неделе запросить в ВТО право ввести экономические санкции против США из-за несоблюдения решений антидемпингового дела (речь идет о импортных пошлинах на сумму в 7,04 млрд долл. в год). Помимо рисков расширения торгового конфликта между США и КНР на рынках развивающихся стран сказался вчера и рост доходностей UST: доходности десятилетних treasuries вернулись к максимумам первой декады августа (район 2,98%), а двухлетние госбумаги и вовсе находятся на многолетних максимумах (вблизи 2,74%). Впрочем, сопоставимо выросли и инфляционные ожидания по США, нивелируя фактор долларовых ставок. В целом, мы ждем ослабления давления на развивающиеся рынки, учитывающих все общерыночные факторы и уже выглядящих перепроданными.

Что касается российских рисков, то отметим, что сегодня новостной фон для российских инвесторов может быть весьма насыщен. Сегодня состоится очередной раунд слушаний в профильных комитетах Сената США по вопросам ужесточения санкционного давления на РФ (на двух предыдущих мероприятиях большинство выступающих были жестко настроены в отношении санкций на новый госдолг, но, в целом, скорее, не поддерживали предложения ввести жесткие санкции в отношении наиболее крупных госбанков РФ). Помимо этого, ситуация в Сирии остается напряженной – так, вчера российский центр по примирению враждующих сторон заявил о том, что получил информацию о «начале съемки постановочной провокации с применением сирийской армии химоружия». Накануне советник Президента США Дж. Болтон заявил, что в случае применения войсками Сирии химоружия ответ США и их союзников «будет намного сильнее», нежели в прошлом (в апреле 2017 г. и апреле 2018 г. в ответ на предполагаемые химатаки США уже осуществляла ракетные удары).

Ралли нефтяных котировок и ослабление давления на ЕМ может способствовать развитию роста индекса Мосбиржи, с перспективой выхода выше 2350 пунктов. При этом новостные риски для рынка сохраняются (сирийская проблема и обсуждение в Сенате США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ).



Михаил Поддубский, Промсвязьбанк