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Курсы валют ЦБ РФ на 12 сентября: 69,5728 руб/доллар США и 80,6488 руб/евро

12 сентября 2018
ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,5728 руб.
  • 1 евро - 80,6488 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4016 р. (0,57%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7454 р. (0,92%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6420 р. (0,64%).

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