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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 сентября: 2 686,1699 руб/1 г золота и 31,7800/1 г серебра

12 сентября 2018
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 686,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 775,0400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 179,9900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0201 р. (0,00%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,47%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4200 р. (1,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,1599 р. (0,87%).

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