Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 сентября: 2 686,1699 руб/1 г золота и 31,7800/1 г серебра
12 сентября 2018
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 686,1699 руб.
- 1 грамм серебра - 31,7800 руб.
- 1 грамм платины - 1 775,0400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 179,9900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0201 р. (0,00%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,47%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,4200 р. (1,05%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,1599 р. (0,87%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.