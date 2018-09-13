Фактор ослабления давления на развивающиеся рынки и высокие цены на нефть будут способствовать стабилизации рубля

Ситуация на мировых рынках к середине недели стабилизировалась на фоне сообщений СМИ о готовности США возобновить переговоры с Китаем по торговым вопросам. Вчера The Wall Street Journal сообщила, со ссылкой на информированные источники, что США направили властям Китая предложение провести в ближайшем будущем новый раунд переговоров по условиям взаимной торговли. Согласно СМИ, до их проведения Соединенные Штаты могут воздержаться от введения анонсированного масштабного повышения импортных тарифов. Китайская сторона пока не ответила на это, неожиданное для рынков, предложение. Впрочем, учитывая жесткую «силовую» логику поведения нынешней президентской администрации США в общении со своими торговыми партнерами, переговоры, сами по себе, безусловно, обнадеживающие, могут вновь окончиться безрезультатно. И приведут к подъему импортных пошлин на китайские товары, только ближе к американским выборам.

Тем не менее, столь неожиданный шаг оказал во вторник поддержку аппетиту к риску, оживив спрос на перепроданные активы развивающихся стран и способствуя ослаблению доллара. Эту новость сегодня утром отыгрывают и азиатские рынки, хотя и достаточно сдержанно. А вот настроения на развитых рынках, согласно фьючерсам на индексы США и Европы, достаточно консервативны. Не демонстрируют импульса к росту утром и нефтяные котировки, тестировавшие район максимумов с 2014 года накануне.

Мы оцениваем конъюнктуру мировых рынков как близкую к нейтральной, - рынки учли новостной позитив по «торговым войнам», на данном этапе весьма являющийся весьма спорной основой для роста, и перешли к ожиданию экономических новостей концовки недели.

Сегодня, в первую очередь, в фокусе внимания будут данные по потребительской инфляции в США, и заседание ЕЦБ, от которого ждут подтверждения планов по изъятию стимулов. Заседание Банка Англии, по нашему мнению, не станет интересным событием.

Фактор ослабления давления на развивающиеся рынки и высокие цены на нефть в условиях отсутствия геополитического негатива (вчера прошли очередные слушания по законопроектам, предполагающим ужесточение санкционного давления на РФ, не предоставившие оснований для корректировки общерыночных ожиданий; шоков из Сирии также не было) способствуют стабилизации рубля и, как следствие, оживлению спроса на перепроданные внутренние сектора при сохранении привлекательности экспорта. Мы ждем, после нейтрального открытия торгов, новых попыток индекса МосБиржи закрепиться выше 2350 пунктов и развить движение в направлении исторических максимумов.

Евгений Локтюхов, ПАО "Промсвязьбанк"