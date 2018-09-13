Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 сентября: 2 679,2600 руб/1 г золота и 31,6600/1 г серебра
13 сентября 2018
ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 679,2600 руб.
- 1 грамм серебра - 31,6600 руб.
- 1 грамм платины - 1 764,8500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 176,4199 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,9099 р. (0,26%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,38%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,1900 р. (0,57%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5700 р. (0,16%).
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