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Курсы валют ЦБ РФ на 14 сентября: 68,2826 руб/доллар США и 79,9521 руб/евро

14 сентября 2018
ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,2826 руб.
  • 1 евро - 79,9521 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,6550 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3544 р. (0,52%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1822 р. (0,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (0,57%).

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