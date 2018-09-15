Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 сентября: 2 648,0100 руб/1 г золота и 31,2100/1 г серебра
15 сентября 2018
ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 648,0100 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2100 руб.
- 1 грамм платины - 1 771,6400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 149,2300 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,7400 р. (0,55%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,57%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,5700 р. (0,14%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,7400 р. (0,31%).
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