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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 сентября: 2 648,0100 руб/1 г золота и 31,2100/1 г серебра

15 сентября 2018
ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 648,0100 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,2100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 771,6400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 149,2300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7400 р. (0,55%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,57%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5700 р. (0,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7400 р. (0,31%).

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