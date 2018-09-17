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Курсы валют ЦБ РФ на 17 сентября: 68,1958 руб/доллар США и 79,3595 руб/евро

17 сентября 2018
ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,1958 руб.
  • 1 евро - 79,3595 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,2733 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0868 р. (0,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5926 р. (0,74%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3817 р. (0,38%).

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