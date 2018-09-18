Sberbank CIB и Сбербанк Управление Активами запустили первый российский биржевой фонд на Московской бирже

17 сентября на Московской бирже начались торги паями первого российского биржевого паевого инвестиционного фонда (биржевой фонд, БПИФ), созданного Сбербанк Управление Активами. Фонд следует динамике Индекса Мосбиржи полной доходности «брутто» (MOEX Russia Total Return Index). Маркет-мейкером и уполномоченным лицом биржевого фонда выступает Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка.

Биржевые паевые инвестиционные фонды — российский ETF (Exchange Traded Funds) — это фонды, инвестиционные паи которых можно купить и продать на бирже. Они формируются из ценных бумаг в точном соответствии с биржевым индексом.

На сайте Московской биржи в режиме онлайн раскрывается подробная информация о составе портфеля ценных бумаг индекса, являющегося базовым активом нового фонда. Sberbank CIB, один из крупнейших российских брокеров, обеспечивает ликвидность паев фонда — возможность купить или продать их на бирже в течение торгового дня. Он также обеспечивает двусторонние котировки БПИФ на бирже и их достаточный объем и выступает уполномоченным лицом. Клиенту достаточно иметь брокерский счет, позволяющий купить или продать инструмент на бирже, в том числе через приложение Sberbank Investor.

Состав портфеля фонда в онлайн-режиме передается на биржу, которая каждые 15 секунд рассчитывает и публикует intraday NAV (внутридневная стоимость пая фонда), что позволяет участникам торгов отслеживать соответствие биржевого фонда индексу. Общие издержки для инвестора не превысят 1,1 % в год[1].

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Sberbank CIB:

«Биржевые фонды являются одним из главных трендов мира инвестиций, и мы рады способствовать развитию этого нового класса инструментов в России. Убежден, что БПИФ обладают большим потенциалом развития и способны придать новую динамику российскому фондовому рынку, стимулируя приход на него новых частных инвесторов».

Евгений Зайцев, генеральный директор Сбербанк Управление Активами: «После того как Банк России подготовил необходимую нормативную базу, у рынка появилась возможность создавать ETF по российскому праву. Я очень рад, что нам удалось сделать это первыми. Мы рассчитываем, что наш ETF будет интересен в первую очередь розничным инвесторам, которые активно торгуют на брокерских счетах. В перспективе планируем выпустить биржевые фонды и для институциональных инвесторов, поскольку на западных рынках они активно инвестируют в подобные инструменты. Мы планируем значительно расширить нашу линейку и до конца года запустить минимум три новых ETF».

Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи:

«Мы рады приходу на Московскую биржу первого биржевого фонда, выпущенного по российскому праву. Особенно приятно, что основой фонда стал Индекс МосБиржи, главный индикатор российского финансового рынка. Биржевые фонды завоевывают все большую популярность на международных финансовых рынках, прежде всего среди частных инвесторов, так как дают возможность диверсификации инвестиций даже при небольшой сумме вложений. Этот вид инвестиций активно развивается и в России - на Московской бирже уже активно торгуются 14 иностранных ETF. Надеемся увидеть новых провайдеров и новые фонды, для создания которых Биржа готова предлагать свои продукты и разрабатывать дополнительные индикаторы».

Чем отличается новый биржевой фонд (ETF) от открытого паевого фонда

И БПИФ, и ОПИФ — инструменты коллективных инвестиций, когда инвесторы складывают свои деньги в общий фонд, а профессиональный управляющий управляет этим фондом. Различие же состоит в том, что БПИФ — пассивно управляемый, а задача управляющего — следить, чтобы структура фонда максимально точно соответствовала структуре индекса. В открытом ПИФе обычно управление активное: управляющий сам определяет, какие ценные бумаги купить в фонд, а также моменты покупки и продажи.