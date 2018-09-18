Российский фондовый рынок может перейти к консолидации, если не получит поддержку со стороны рынка нефти

Ситуация на мировых рынках в начале недели продолжают определяться последними шагами США, направленными на эскалацию отношений с КНР. Соединенные Штаты вчера все-таки решили объявить о повышении импортных пошлин на китайские товары примерным объемом 200 млрд долл. в год (отдельные товарные категории, впрочем, были по итогам консультаций с бизнесом исключены из списков). Повышение пройдет в 2 этапа – с 24 сентября пошлины составят 10%, с 1 января 2019 года – 25%, что было объяснено заботой об американских компаниях, которым дается время подготовиться. Более того, Президент США Д. Трамп пригрозил КНР, в случае ответных мер, третьим этапом повышения ввозных тарифов, на 267 млрд долл. в год, затронув, тем самым, весь китайский импорт в США. Высокопоставленный представитель президентской администрации заявил Рейтер, что запуск протекционистских мер Вашингтоном имеет целью не нанесение ущерба Китая, а призван побудить КНР сотрудничать и изменить «несправедливые» торговые практики, выявленные США и «другими странами», которые «наносят ущерб мировой торговой системе». Сегодня, как сообщают СМИ, китайское руководство обсудит свою реакцию на протекционистские шаги США. В принципе, предпринятые США действия против КНР носят ожидаемый характер по масштабу, но оказались несколько неожиданны для рынков по времени, учитывая, что Соединенные Штаты еще на прошлой неделе предлагали возобновить торговые переговоры с Китаем.

Меры США против Китая, несущие риски спада деловой активности в развивающихся странах и ускорения инфляционных процессов в самих США, привели вчера как к возврату давления на развивающиеся рынки, так и откату американских фондовых индексов. Сегодня на азиатских рынках акций наблюдается смешанная динамика, - последние новости по «торговым войнам» в значительной степени учтены развивающимися рынками и ценами на металлы. Отметим, что японский и китайский рынки акций даже растут, реагируя на страновые новости (первый – на ожиданиях благоприятного для ЛДП исхода выборов, второй – на появившихся ожиданиях увеличения вложений властей КНР в инфраструктуру). Мы расцениваем сложившуюся на утро вторника конъюнктуру мировых рынков как слабо негативную, в первую очередь, ввиду перспективы некоторого ухудшения ситуации на рынке нефти, а также развития отката на рынке США. Российский фондовый рынок, вчера неплохо прибавивший, сегодня может перейти к консолидации, если не получит поддержку со стороны рынка нефти. От индекса МосБиржи ждем сегодня нейтрального движения в начале дня, с возобновлением роста и обновлением исторических максимумов в ходе торгов.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк