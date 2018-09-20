При поддержке дорогой нефти и сильного рубля индекса МосБиржи продолжит болтаться в «боковике»

В середине недели наблюдалось повышение интереса к активам развивающихся стран и сырью. Ожидания по сдержанному негативному влияния последних протекционистских действий США против КНР на рост экономик двух стран в условиях появившихся надежд на стимулирующие меры со стороны китайского правительства, а также привлекательные ценовые уровни на рынках развивающихся стран способствовали вчера опережающей динамике индекса MSCI EM (+1,1%) по сравнению с MSCI World (+0,3%), отражающего состояние развитых рынков акций. Как сообщил Bloomberg, крупнейший биржевой фонд, iShares JP Morgan EM Local Government Bond, учитывающий локальные облигации развивающихся стран, во вторник получил самый большой приток средств с лета 2017 года. Отметим, что развитие тенденции к восстановлению активов развивающихся стран проходило на фоне плавного повышения инфляционных ожиданий по США, - следствия, в том числе, и ведущихся США «торговых войн». А вот рост долларовых ставок (вчера доходность 10-летних UST вплотную подбиралась к 3,1% годовых, - уровню максимумов года), рынки акций и сырья вчера, на наш взгляд, недоучли. Отдельно отметим рынок нефти, котировки Brent остались в верхней части зоны 78-80 долл./долл. ввиду отсутствия негативного сюрприза от недельной статистики Минэнерго США.

Сегодня мировые рынки могут перейти к консолидации – некоторому охлаждению оптимизма способствуют, помимо выросших долларовых ставок, обилие значимых новостей ближайших дней. В их числе как статистика (сегодня выйдут данные по рынку вторичного жилья в США, завтра – страновые PMI, которые могут содержать негативный сюрприз), так и саммит ЕС, с которого могут поступить заявления относительно Brexit, после призывов Премьер-министра Великобритании Т. Мэй к ЕС пойти на уступки.

Российский фондовый рынок вчера показал себя неплохо: несмотря на коррекцию в экспортных «фишках», носящую, впрочем, сегментированный характер, индекс МосБиржи вчера удержался выше «круглой» отметки в 2400 пунктов. Сегодня, при поддержке дорогой нефти и сильного рубля, ждем от индекса МосБиржи продолжения болтания в сложившемся вчера «боковике», в пределах 2395-2415 пунктов. Но видим перспективу, в рамках уже текущего движения, подъема индекса к нашей текущей цели на этот год (2430 пунктов).



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк