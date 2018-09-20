Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 сентября: 2 591,7600 руб/1 г золота и 30,5600/1 г серебра

20 сентября 2018
ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 591,7600 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,5600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 766,6200 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 184,5801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8601 р. (0,80%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (1,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8200 р. (1,25%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,9101 р. (1,20%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис как предчувствие. Памяти дефолтов. 1998, 2008, 2014...
Слишком большие, чтобы обанкротиться: что с ними стало после кризиса 2008?
10 причин, почему следующий финансовый кризис наступит в 2020 году
Кризис как предчувствие
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги