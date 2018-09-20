Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 сентября: 2 591,7600 руб/1 г золота и 30,5600/1 г серебра
20 сентября 2018
ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 591,7600 руб.
- 1 грамм серебра - 30,5600 руб.
- 1 грамм платины - 1 766,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 184,5801 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,8601 р. (0,80%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,26%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,8200 р. (1,25%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,9101 р. (1,20%).
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