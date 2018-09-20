Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 сентября: 2 591,7600 руб/1 г золота и 30,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 591,7600 руб.

1 грамм серебра - 30,5600 руб.

1 грамм платины - 1 766,6200 руб.

1 грамм палладия - 2 184,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8601 р. (0,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (1,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8200 р. (1,25%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,9101 р. (1,20%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



