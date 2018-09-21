Dow Jones обновил исторический максимум

Американский фондовый рынок продолжает ставить рекорды. Сегодня на открытии торгов биржевой индекс Dow Jones Industrial обновил исторический максимум, преодолев 22650 пунктов. Предыдущий максимум - 26616,71 пунктов - был установлен 26 января этого года. Рост американского фондового рынка наблюдается десять лет кряду, при этом наибольшим спросом у инвесторов пользуются бумаги высокотехнологического сектора. Неудивительно, что на этом фоне ранее свои рекорды обновили фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ. Сегодня со знаком плюс отличился и Dow Jones, который рассчитывается исходя из котировок 30 акций “широкого” рынка.

Об оценке американского фондового рынка инвесторами красноречиво говорят два факта – капитализация Tesla выше, чем у Ford (хотя последний производит в 100 раз больше автомобилей), а Amazon сейчас оценён более чем в 100 годовых прибылей. Инвесторы верят в “высокие технологии” и закладываются на их быстрое развитие и рост финансовых показателей. Рынок рекламы и сервисов в FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) действительно развивается бурными темпами, но по сравнительным показателям американский фондовый рынок выглядит перекупленным. Безусловно, первопричина этого – программы стимулирования экономики мировых Центробанков, заливших мировые рынки деньгами (суммарно более $15 трлн), но они подходят к концу. Растущий тренд американских фондовых индексов пока остаётся в силе, но в случае потрясений в мировой экономики коррекция может быть жёсткой. Вопрос лишь в том, с какой высоты американские рынки будут падать.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари