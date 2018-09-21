Комментарии

Dow Jones обновил исторический максимум

21 сентября 2018
Американский фондовый рынок продолжает ставить рекорды. Сегодня на открытии торгов биржевой индекс Dow Jones Industrial обновил исторический максимум, преодолев 22650 пунктов. Предыдущий максимум - 26616,71 пунктов - был установлен 26 января этого года. Рост американского фондового рынка наблюдается десять лет кряду,  при этом наибольшим спросом у инвесторов пользуются бумаги высокотехнологического сектора. Неудивительно, что на этом фоне ранее свои рекорды обновили фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ. Сегодня со знаком плюс отличился и Dow Jones, который рассчитывается исходя из котировок 30 акций “широкого” рынка.

Об оценке американского фондового рынка инвесторами красноречиво говорят два факта – капитализация Tesla выше, чем у Ford (хотя последний производит в 100 раз больше автомобилей), а Amazon сейчас оценён более чем в 100 годовых прибылей. Инвесторы верят в “высокие технологии” и закладываются на их быстрое развитие и рост финансовых показателей. Рынок рекламы и сервисов в FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) действительно развивается бурными темпами, но по сравнительным показателям американский фондовый рынок выглядит перекупленным. Безусловно, первопричина этого – программы стимулирования экономики мировых Центробанков, заливших мировые рынки деньгами (суммарно более $15 трлн), но они подходят к концу. Растущий тренд американских фондовых индексов пока остаётся в силе, но в случае потрясений в мировой экономики коррекция может быть жёсткой. Вопрос лишь в том, с какой высоты американские рынки будут падать.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис как предчувствие. Памяти дефолтов. 1998, 2008, 2014...
Слишком большие, чтобы обанкротиться: что с ними стало после кризиса 2008?
10 причин, почему следующий финансовый кризис наступит в 2020 году
Кризис как предчувствие
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги