При поддержке дорогой нефти и сильного рубля ждем от индекса МосБиржи консолидации около отметки 2400 пунктов

К концу недели на мировых рынках преобладают позитивные настроения, которые подкрепляются продолжением восстановления на рынках Азии, достижением индексами США новых исторических максимумов и некоторой стабилизации ситуации на полях «торговых войн». Росту американских индексов способствовала очередная порция сильной статистики по рынку труда: новые заявки за пособиями по безработице сократились до уровня 1969г., число получающих пособия также снизилось (1645 тыс. против 1696 тыс. неделей ранее). При этом рост долларовых ставок продолжился (доходность 10-летних UST сохраняется выше 3% годовых).

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем находится в центре внимания, опасения по поводу усугубления противоречий заставляют инвесторов более сдержанно подходить к оценке рисков для мировой экономики. В СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время китайская сторона будет готова снизить тарифы на импорт продукции из других стран (Китай имеет одни из самых высоких тарифных ставок чем во многих развитых экономиках) и не станет прибегать к нерыночным мерам для девальвации юаня в целях наращивания экспорта. Это дает сигнал инвесторам о том, что Китай в условиях «торговой войны» с США не намерен прибегать к эскалации конфликта и готов искать способы нивелирования последствий для своей экономики. Между тем Президент США Д. Трамп продолжает придерживаться жесткой риторики, заявляя об «ущербе», который наносит Китай.

Сегодня ждем выхода страновых PMI, которые могут сдержать оптимизм на рынках, неформальный саммит ЕС, завершившийся вчера, не принес каких-либо существенных заявлений относительно Brexit. Нефть марки Brent, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 78-80 долл./барр, незначительная коррекция в течение вчерашнего дня произошла на фоне заявления Д.Трампа о требовании к ОПЕК снизить цены. Рынок находится в ожидании результатов встречи ОПЕК+ в Алжире на этих выходных.

Вчера российский рынок акций начал торговую сессию уверенным ростом и в очередной раз обновил исторический максимум, однако, к концу дня скорректировался, закончив день в незначительном минусе. Сегодня, при поддержке дорогой нефти и сильного рубля, ждем от индекса МосБиржи консолидации около отметки 2400 пунктов.



Роман Антонов, Промсвязьбанк