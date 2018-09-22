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Курсы валют ЦБ РФ на 22 сентября: 66,2497 руб/доллар США и 78,0753 руб/евро

22 сентября 2018
ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,2497 руб.
  • 1 евро - 78,0753 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,8563 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2228 р. (0,34%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3224 р. (0,41%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1399 р. (0,14%).

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