В пятницу, 21 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 15 коп. (+0,23%), до 66,41 руб., курс евро – на 2 коп. (+0,03%), до 78,06 руб.

После восьми дней укрепления рубль взял паузу. Несмотря на восходящую коррекцию пары доллар/рубль до 66,82 руб., торги по доллару завершились на уровне 66,41 руб. Учитывая, что на американской сессии национальная валюта укрепилась при дорожающем долларе и дешевеющей нефти, стоит ожидать новой фазы его укрепления к иностранным валютам.

В выходные дни для рубля не было негативных событий. После заседания ОПЕК нефть подорожала на 1,3%, до $79,80. По итогам встречи не было принято решения о каком-либо дополнительном увеличении добычи. Покупатели в нефти готовятся проходить зону $80-$80,5. Это будет спекулятивная игра на технических факторах, не более. А рост нефтяных котировок положительно скажется на рубле во врем открытия Московской биржи.

На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 1,4%. При поддержке нефтяного рынка и налогового периода рублю ничего не мешает укрепиться к гринбеку и дойти до отметки 66 руб. за доллар США. Не исключаю также падения до 65,50 руб. А это хороший уровень для нового закупа доллара.

По паре евро/рубль сильная поддержка находится на уровне 77,30 руб. Здесь нужно следить за общей динамикой евро на рынке форекс. При дорожающей нефти и продажах евро пара евро/рубль может в моменте опуститься до 76,20 руб. И это тоже хороший уровень для закупа.

Владислав Антонов, аналитик Альпари