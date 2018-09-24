Комментарии

Анонс основных событий на 24 сентября

24 сентября 2018

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

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Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX), USDX.

Событие: Индекс делового оптимизма от IFO (сентябрь), Германия.

Дата и время: 24 сентября 2018 в 11:00 МСК.

Предыдущее значение: 103.8.  Прогноз: 103.

Почему это важно?

Данный индекс деловых настроений Германии, публикуемый исследовательской группой CESifo, является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Его рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

 

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Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX), CAC 40 (FCE), USDX.

Событие: Выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Дата и время: 24 сентября 2018 в 16:00 МСК.

Почему это важно?

Глава ЕЦБ Марио Драги в 2011 году занял должность президента Европейского Центробанка. В ходе пресс-конференции Марио Драги ответит на вопросы, касающиеся текущей экономической ситуации в Еврозоне. Его комментарии могут задать позитивный или негативный тренд в торговле EUR.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-24-sientiabria/


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