БКС Брокер: Начинаем неделю на максимумах

Итоги торгов 21.09

Индекс МосБиржи: 2426,80 п. (+1,08%)

Индекс РТС: 1149,53 п. (+0,78%)

В деталях

Российский рынок акций завершал предыдущую торговую неделю ростом. Индекс МосБиржи вновь показал восходящую динамику, так что «медвежьи» технические сигналы четверга были нейтрализованы. Закрытие торгов проходило над верхней границей большого восходящего канала, который тянется с 2009-2011 гг., что позитивно. Объемы торгов оставались очень высокими, в два раза превышая среднедневной оборот последних месяцев.

Санкционный фактор, как это уже ранее много раз происходило, постепенно был переварен участниками рынка, хотя риски в ближайшие 1-2 мес. все еще остаются. Более того, после слушаний в Конгрессе у инвесторов появилась некоторая уверенность в том, что новые ограничения не коснутся российских публичных госбанков.

Тем временем четвертую сессию подряд поднимается фондовый индекс развивающихся стран MSCI EM. На фоне повышенного спроса на рисковые активы российский рынок достаточно успешно противостоит потоку желающих зафиксировать прибыль, поэтому пока развить серьезную коррекцию нашим индексам не удается. К тому же сырьевые цены в последние дни в общем и целом поднимаются наверх, что просматривается в динамике Bloomberg commodity index. Естественно это оказывает поддержку нашему рынку, который во многом ориентирован на сырьевые площадки.



В воскресенье прошло заседание министерского комитета стран ОПЕК+. По его итогам не было принято решения о каком-либо дополнительном увеличении добычи, несмотря на неоднократные требования президента США Дональда Трампа об увеличении производства и снижении цен. Комитет лишь рекомендовал соблюдать прежние договоренности и выйти на 100%-ое исполнение сделки, то есть на сокращение добычи на 1,8 млн баррелей.

Члены ОПЕК+ готовы оперативно реагировать на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным. Такое заявление «дежурное» заявление сделал глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он и его коллега Александр Новак также сообщили, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас не требуется. Следующее заседание ОПЕК назначено на 3 декабря.

По результатам встречи министерского комитета сегодня с утра мы видим подъем нефтяных котировок. Цена фьючерсов Brent прибавляет чуть более 1% и находится около $79,7. Невооруженным глазом видно, что зона $80-80,5 выступает сильным техническим препятствием. Тем не менее, шансы на временный прокол этих отметок оцениваются как достаточно высокие. Их преодоление в моменте может спровоцировать импульс роста в сторону $84, что можно будет «объяснить» ростом ожиданий сокращения поставок из Ирана из-за восстановления санкций США с 4 ноября. Ждем новый твитТрампа по поводу несправедливого роста нефтяных цен и неправильных (по его мнению) действий стран ОПЕК.



При реализации такого расклада интерес инвесторов к акциям нефтегазового сектора может вернуться. В частности, положительный взгляд сохраняется по Газпром нефти, Лукойлу, Башнефти-ап. Позитивная техническая картина сформировалась и в Газпроме, который вскоре может забраться на новые максимумы за последние два года, преодолев 160 руб.

Среди наиболее заметных корпоративных историй отметим, что поддержку бумагам Русала и En+ могут оказать новости о том, что Минфин США продлил с 23 октября до 12 ноября 2018 г. сроки прекращения сотрудничества с компаниями. Дополнительные 3 недели потребовались, чтобы изучить изменения, произошедшие в корпоративной структуре. Ряд экспертов склоняются к тому, что это позитивный сигнал в пользу скорого компромисса.

Бумаги Русала растут уже 9 сессий подряд и за это время они поднялись примерно на 50%, как раз на ожиданиях того, что компания будет исключена из SDN-листа. Ранее власти США уже объявили о некотором смягчении условий: новые контракты с UC Rusal и другими компаниями из санкционного списка можно будет заключать, но с условием, что они не должны отличаться по своему объему от действовали ранее действовавших.

В паре USD/RUB в конце прошлой недели приостановилась фаза снижения. Эта пауза может быть временной, особенно если реализуется сценарий с временным импульсом нефти Brent выше 80,5$. В таком случае в качестве следующего ориентира по доллару выступает район 65-65,5.



На предстоящей неделе состоится заседание ФРС (26 сентября). Все рыночные ожидания смещены в сторону решения о повышении диапазона ставки с 1,75-2% до 2-2,25%. Это базовый расклад, который не должен удивить рынки. Больший интерес представляют прогнозы регулятора и комментарии Джерома Пауэлла.

Напоминаем, 21 сентября стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2018». Компания БКС приглашает Вас принять участие в традиционном состязании, которое проводится Московской Биржей.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Открытые азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра торгуются без существенных изменений, Brent в плюсе на 1,15%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.

Обращаем внимание на то, что в пятницу на аукционе закрытия произошли существенные отклонения во многих бумагах, так что сегодня старт дня по ряду голубых фишек может быть с заметным снижением/ростом.

Карпунин Василий, начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер"