Тенге будет корректироваться вниз против доллара, но его поддержит дорогая нефть

Тенге будет корректироваться вниз против доллара, но его поддержит дорогая нефть



Тенге продолжит немного корректироваться вниз по отношению к доллару после длительного периода активного роста, но от существенного падения его удерживает дорожающая нефть.

Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчетами «завтра» по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже в понедельник снизился на 0,81 тенге, составив 352,9 тенге.

Минимальная сделка при этом прошла на уровне 352,3 тенге, максимальная – на отметке 355,5 тенге. Всего было заключено 154 сделки общим объемом $84 млн. Объем торгов в секции существенно увеличился по сравнению с прошлой сессией – на $63,4 млн.

Тенге, по всей видимости, начал корректироваться вниз после достаточно продолжительного периода активного роста, в который он ориентировался на восходящую динамику российского рубля. Рубль ранее обновлял свои локальные максимумы после решения Банка России повысить ключевую ставку, а также не совершать покупки валюты для нужд Минфина на внутреннем рынке. Кроме того, рубль поддержали словесные интервенции крупных чиновников.

Вместе с тем, по итогам торгов в пятницу рубль потерял по отношению к доллару порядка 25 копеек в рамках начавшейся коррекции к предыдущему активному росту.

Вместе с тем, курс тенге продолжают поддерживать растущие цены на нефть, которые пошли наверх выше $79 за баррель марки Brent на фоне решения министерского комитета ОПЕК+ стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий «венского соглашения».

В свою очередь украинская гривна на 10.25 мск по отношению к доллару снизилась на 0,13% - до 0,03561 доллара. Ранее Минфин Украины сообщил о том, что он ожидает девальвацию гривны в 2019 году почти на 5%. Белорусский рубль к этому времени потерял к доллару 0,12% и опустился до 0,4798 доллара.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club