Криптовалюты в течение дня скорректируются вниз после взрывного роста

Криптовалюты в течение дня скорректируются вниз после взрывного роста



Основные криптовалюты в ближайшей перспективе будут корректироваться вниз после взрывного роста пятницы, который возглавила Ripple, поддержанная корпоративными новостями.

Курс биткоина на 10.30 за сутки снизился на 0,9% - до 6680 долларов при капитализации $115,3 млрд. Ethereum к этому времени потерял 4,35% и опустился до 235,2 доллара, его капитализация составила $24,2 млрд. Litecoin за сутки потерял в цене сразу 13,7%, снизившись до 58,7 доллара при капитализации $3,4 млрд. Ripple, который в пятницу подскочил более чем в 1,5 раза, на 10.30 за сутки сократился на 3,5%, опустившись до 0,56 доллара с капитализацией $22,4 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла $222,7 млрд. Можно отметить достаточно существенный рост капитализации, которая в пятницу «оттолкнулась» наверх от уровня $200 млрд и продолжает только увеличиваться.

В пятницу основные криптовалюты показали сильный скачок наверх, восходящее движение возглавила Ripple.

Поводом для роста этой криптовалюты стали сообщения о скором запуске коммерческой версии платежной платформы xRapid. Кроме того, Ripple ранее подписала соглашение с одной из крупнейших в США финансовых корпораций PNC. PNC будет проводить операции с помощью системы xCurrent, а в скором времени - работать также и с xRapid.

Вероятно, в самой ближайшей перспективе коррекционное снижение на рынке криптовалют продолжится, хотя потом и не исключено возобновление роста: биткоин может подешеветь до 6670 долларов, Ethereum – до 234 долларов, Litecoin – до 58 долларов, а Ripple – до 0,55 доллара.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club