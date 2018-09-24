Комментарии

Следующая цель Brent - $85

24 сентября 2018

В эти выходные в Алжире состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Главный итог – отказ от повышения квот на добычу. Вариант повышения квот на добычу на 500 тыс. баррелей в сутки рассматривался, учитывая сокращение экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана. Комитет призвал соблюдать текущие договоренности и выйти на 100% исполнение сделки, для этого потребуется сократить добычу на 1,8 млн баррелей. К повышению квот картель может вернуться в следующем году. Напомним, текущее соглашение между странами ОПЕК+ действует до конца декабря 2018 года, ближе к концу года страны-участницы будут обсуждать новое соглашение. Вероятно, это будет один из главных вопросов на встрече мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби и на заседании ОПЕК в Вене 6-7 декабря.

Нефтяные котировки салютовали итогам встречи в Алжире ростом на 2%. В последние недели Brent выглядят уверенно. Показательно, что негативные новости (обострение торговых войн между США и Китаем, призывы президента Дональда Трампа к ОПЕК снизить нефтяные цены) не привели к серьёзной просадке нефтяных котировок. А как только стали поступать позитивные новости, нефть не преминула вырасти. Это говорит о позитивном взгляде на нефть участников рынка, растущий тренд остаётся в силе. Не стоит забывать, что с 4 ноября будут введены ограничения на покупку иранской нефти. Пробитие психологической отметки на уровне $80 за баррель даёт нефтяным котировкам дополнительный импульс для роста. Ближайшая цель Brent - $85 за баррель.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари


/ СИА /
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