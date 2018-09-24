Валютная пара EUR/USD: поддержка 1,1725 должна устоять

Несмотря на пятничное укрепление доллара США, по итогам недели все основные валюты кроме йены продемонстрировали повышение. Наибольший прирост показал новозеландский доллар (+2,05%). Австралийский доллар подорожал на 1,87%, евро — на 1,08%, канадский доллар — на 0,99%, швейцарский франк — на 0,96%, а британский фунт — на 0,09%. Курс японской йены снизился на 0,45%.

В пятницу торги по евро завершились в минусе. Единая валюта стала сдавать позиции доллару на европейской сессии после обновления максимума. Также она ускорила падение вслед за британским фунтом на американской сессии.

Британский фунт упал на 220 пунктов, до 1,3054. Его обвал вызвало высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она заявила в пятницу, что переговоры с ЕС по вопросу «Брекзита» зашли в тупик. Курс евро снизился до 1,1733.

В Азии доллар торгуется в плюсе, поэтому евро сейчас снижается вместе с другими основными валютами. Текущий курс — 1,1734. Почти все кроссы с евро находятся в «зеленой» зоне. При таких союзниках поддержка 1,1725 должна устоять.

Сейчас внимание трейдеров направлено на заседание ФРС США, которое пройдет 25-26 сентября, и на новости по «Брекзиту». От заседания все ждут повышения ставки на 0,25%, до 2-2,25% годовых. Повышение ставок заложено в цене, поэтому интерес представлять будут коммерции ФРС относительно других повышений в этом году.

В 11:00 мск Германия опубликовала индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь.

В 13:00 мск в Великобритании выйдет отчет по промышленным заказам по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь.

В 15:30 мск Канада сообщит об изменении оптовой торговли за июль.

В 15:30 мск США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август.

В 16:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Владислав Антонов, аналитик Альпари