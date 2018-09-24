Российский рынок акций в понедельник начал торги в «зеленой» зоне. К настоящему времени основные биржевые индикаторы прирастают на 0,3% в среднем, в лидерах утреннего спроса фигурируют бумаги «Мечела» и «Уралкалия». Под давлением остаются акции «Северстали» и «Мегафона».

Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась благоприятной. Американские индексы закрыли пятницу небольшим повышением, фьючерс на индекс S&P на премаркете снижается. Цены на нефть настроились на ралли. Баррель североморского сырья Brent стоит $80,36 (+2%). Сырье толкает вверх как геополитика, так и статданные от Baker Hughes, и ожидание инвесторами решений по увеличению добычи черного золота от ОПЕК+.

Пара евро/доллар в начале недели слегка отступает, но спрос все ещё не на стороне гринбека. Основные торги идут около 1,1550, это совсем недалеко от пика четырех месяцев.

Российский рубль с опорой на нефтяную динамику укрепляется в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 66,13 руб. (-0,4%). Вероятный диапазон торгов на сегодня в инструменте доллар/рубль составляет 66,00-66,85 руб., а в паре евро/рубль - 66,50-78,45 руб.

Индекс Мосбиржи проведет финальный понедельник сентября в диапазоне 2425-2445 пунктов. Нефть удержит инвесторов от продаж, но оснований для приобретений на сегодня не так уж и много.

Соединенные Штаты беспокоят успехи российской сельскохозяйственной отрасли, а именно большие урожаи зерновых, в частности пшеницы, что, по мнению местных экспертов, приводит к падению цен на сырье. Хотя стоит заметить, что на 10 сентября 2018 года Россия собрала 85,7 млн тонн зерна, что на 20% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Да и на счет цен американцы лукавят, стоимость бушеля пшеницы на Чикагской бирже сегодня выше, чем в сентябре прошлого года и составляет $5,2.

Однако давление на котировки оказывает рекордный экспорт зерна. Напомню, что по итогам минувшего сельскохозяйственного года наша страна побила мировые рекорды по продаже зерна за рубеж за последние 25 лет и экспортировала 40 млн тонн. Если Россия и дальше продолжит удерживать лидирующие позиции, то фермерам в США придется туго. Тем не менее наращивать быстрыми темпами свою долю на рынке РФ не может из-за стандартов, предъявляемых к зерну в разных странах мира. Важно отметить, что отечественное зерно часто не соответствует выдвигаемым требованиям, но в основном в европейских странах.

Некоторые эксперты рынка предполагают, что на фоне ухудшения ситуации в сельском хозяйстве правительство США выдвинет новые санкции в отношении России, ограничивающие ее экспорт зерна. По оценкам «Альпари-Брокер», беспокоится об этом рано.

В корпоративном секторе сегодня тихо, реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Акрон». Из общемировых событий стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари