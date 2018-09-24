Европейские рынки будут расти из-за снизившихся опасений по поводу введения пошлин на европейские автомобили

Европейские рынки будут расти из-за снизившихся опасений по поводу введения пошлин на европейские автомобили



Европейские фондовые рынки сейчас настроены достаточно оптимистично, так как развитие китайско-американского торгового конфликта, предположительно, пойдет по более мягкому сценарию, чем ждали участники рынка.

Так как пока США ввели пошлины на импорт из Китая только в размере 10%, а 25%-ными они станут только с 1 января, это несколько успокоило европейских инвесторов. Ответ Китая также оказался симметричным.

Такая ситуация также позитивно влияет на акции автопроизводителей европейского региона, которые ранее боялись введения 25%-ных пошлин на импорт их автомобилей в США, но потом несколько успокоились по этому вопросу.

Вместе с тем, несколько омрачает ситуацию тот факт, что Китай и США пока отказались от продолжения переговоров по урегулированию торгового конфликта между странами. Вероятно, что при таком раскладе введенные пошлины могут быть повышены и ранее 1 января.

Рост британских индексов дополнительно поддерживает продолжающееся ослабление фунта. Оно наблюдается на фоне сохраняющихся противоречий между Великобританией и Евросоюзом по поводу Brexit. По мнению британской стороны, представители Евросоюза не относятся с должным уважением к позиции Британии относительно условий Brexit и не проявляют готовности к компромиссам. Кроме того, Великобритания считает все предложения ЕС о будущем соглашении неприемлемыми.

Хорошие перспективы для Франции открывает обнаружение компанией Total газового месторождения у побережья Великобритании.

Кроме того, улучшается ситуация и в Испании, которая собирается досрочно погасить 3 млрд евро из кредита, полученного от Европейского механизма стабильности (ESM) на стабилизацию банковской системы страны. Это будет уже девятый досрочный платеж Испании, после которого стране останется погасить Европейскому механизму стабильности 23,7 млрд евро.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club