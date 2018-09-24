Рубль продолжит отвоевывать позиции на фоне роста цен на нефть

Рубль продолжит отвоевывать позиции на фоне роста цен на нефть



Курс доллара на Мосбирже на торгах в понедельник ушел ниже отметки 66 рублей. Таким образом, рубль вернулся к уровням начала августа – к тому моменту, когда рынок еще не паниковал по поводу новых санкций США, направленных против российских стратегических компаний, госбанков и госдолга России.

На 12.30 курс доллара расчетами «завтра» снизился на 41,5 копейки – до 65,99 рубля. Курс евро к этому времени сократился на 41,75 копейки – до 77,65 рубля.

Существенное укрепление рубля в понедельник наблюдается на фоне роста цен на нефть, которая стоит более $80 за баррель марки Brent. Позитивное влияние на нефтяные котировки оказали итоги министерского комитета ОПЕК+, на котором было принято решение о 100%-ном исполнении «венского соглашения».

Рубль также продолжает рост после решения Банка России увеличить ключевую ставку и не покупать валюту на внутреннем рынке для нужд Минфина до конца года. Также российскую валюту на прошлой неделе поддержали и словесные интервенции некоторых чиновников.

Можно ожидать, что в течение дня российская валюта продолжит укрепляться против доллара и евро. Она может подорожать до 65,7-65,8 рубля к доллару и до 77,5-77,6 рубля против евро.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club