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Курсы валют ЦБ РФ на 24 сентября: 66,1594 руб/доллар США и 77,6844 руб/евро

24 сентября 2018
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,1594 руб.
  • 1 евро - 77,6844 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,4831 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0903 р. (0,14%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3909 р. (0,50%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3732 р. (0,39%).

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