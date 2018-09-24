Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 сентября: 2 572,1599 руб/1 г золота и 30,5200/1 г серебра
24 сентября 2018
ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 572,1599 руб.
- 1 грамм серебра - 30,5200 руб.
- 1 грамм платины - 1 784,9200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 249,2500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,1800 р. (0,05%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,36%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,1900 р. (1,60%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,7600 р. (1,30%).
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