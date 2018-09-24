БКС Брокер: Ход торгов. Участники рынка готовятся к насыщенной торговой неделе

Индексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2423,58 п. (-0,14%)

Индекс РТС: 1157,00 п. (+0,64%)

О главном

Российский рынок начал неделю ростом, однако к середине дня индекс МосБиржи ушел в красную зону. Неделя насыщена событиями, и инвесторы ждут новых сигналов для дальнейших действий.

Позитивные факторы

– Нефтяные котировки поднялись к $80,67 за баррель марки Brent

Негативные факторы

– Риски эскалации торгового конфликта между США и «остальным миром»

– Риски введения новых антироссийских санкций со стороны США

– Снижение на мировых площадках

В деталях

Российский рынок начал неделю в плюсе, однако к середине дня индекс МосБиржи ушел в красную зону. Неделя насыщена событиями, и инвесторы ждут новых сигналов для дальнейших действий. Сегодня же основным позитивным драйвером для отечественных активов является рост нефтяных котировок. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,14%, индекс РТС подрос на 0,64%. Национальная валюта прибавляет в среднем по 0,55% как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный.

Азиатские рынки торговались сегодня в сокращённом составе. Японские и китайские площадки закрыты в связи с национальными праздниками. В свою очередь, гонконгский Hang Seng потерял 1,74%, отыгрывая новости о вводе новых пошлин и отказе Пекина от дальнейших переговоров c Вашингтоном.

Европейские площадки окрашены в красный цвет. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 курсирует в минусе на 0,4%.

Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,2% после разнонаправленного движения основных индексов в пятницу. Если Dow Jonеs смог закрыться в плюсе, то S&P 500 и Nasdaq Composite понесли потери.

На нефтяном рынке сегодня царят позитивные настроения. К 12:50 МСК цена барреля марки Brent поднялась на 2,34% – до $80,64. Поддержку быкам сейчас оказывают ожидания дефицита предложения «черного золота» вследствие снижения сокращения поставок из Ирана при 100% уровне исполнения сделки странами ОПЕК+.

Российский рынок, несмотря на негативную динамику торгов на мировых площадках, сегодня пытается продолжить подъем. Однако темпы роста индексов существенно снизились по сравнению с пятницей, а IMOEX к середине дня опустился в минус при «поддержке» сильного рубля. Текущая неделя будет богата на события, и инвесторы хотят дождаться новых сигналов для дальнейших действий.

Так, уже сегодня стартует Генеральная Ассамблея ООН, одной из ключевых тем которой станут торговые отношения с США. Естественно, что участники торгов будут внимательно следить за заявлениями представителей.

В среду, 26 сентября, состоится заседание ФРС США. Рынок ждет повышения диапазона ставки с 1,75-2% до 2-2,25%, и здесь вряд ли стоит ждать сюрприза. Основное внимание будет сконцентрирована на комментариях главы регулятора Джерома Пауэлла.

Также на этой неделе будут опубликованы данные по ВВП США, а также индексы деловой активности в производственной сфере США и Китая. «Торговая война ухудшила настроения на рынках, поставив под сомнение динамику роста, поэтому сильные данные могут вернуть уверенность инвесторов в перспективах мировой экономики, и наоборот», – считают аналитики BCS Global Markets.

Корпоративный сектор

Укрепление рубля играет против бумаг компаний-экспортеров. На этом фоне после активного роста на прошлой неделе инвесторы решили зафиксировать прибыль в акциях представителей металлургического и нефтегазового секторов. Снижаются «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти, падают акции Татнефти, Норникеля, НЛМК и ММК. Северсталь несет потери в 3% – сегодня бумага отчистилась от дивидендов. В то же время пользуются, просевшие в пятницу акции Мечела. Продолжают подъем бумаги Русала на фоне решения подразделения Минфина США продлить разрешения на операции с компанией с 23 октября до 12 ноября 2018 года, чтобы изучить их новую структуру собственности.

В аутсайдерах дня оказался потребительский сектор. Ушли в ощутимый минус акции продуктовых ритейлеров, а также Детского мира и М.Видео.

Спросом пользуются в понедельник акции финансового сектора и энергетики. Почти на 2% растут бумаги Сбербанка, покапают акции Интер РАО, Русгидро, ВТБ, Энел Россия, ОГК-2 и ТГК-1.

Анастасия Попова, эксперт БКС Брокер