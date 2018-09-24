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Акции "Возрождения" могут приьбавить до 2% на новости о снятии ареста с 36% акций Акции "Возрождения" могут приьбавить до 2% на новости о снятии ареста с 36% акций

Акции банка "Возрождение" на Мосбирже в понедельник растут более чем на 3,5% на фоне известия о том, что Арбитраж Москвы снял арест с 36,31% акций банка.

Ранее на них был наложен арест по иску Промсвязьбанка к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк.



Можно ожидать, что на фоне этого позитивного известия акции "Возрождения" могут прибавить в цене еще около 2%. Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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/ СИА /

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