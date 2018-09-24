Акции "Возрождения" могут приьбавить до 2% на новости о снятии ареста с 36% акций
24 сентября 2018
Акции "Возрождения" могут приьбавить до 2% на новости о снятии ареста с 36% акций
Акции банка "Возрождение" на Мосбирже в понедельник растут более чем на 3,5% на фоне известия о том, что Арбитраж Москвы снял арест с 36,31% акций банка.
Ранее на них был наложен арест по иску Промсвязьбанка к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк.
Можно ожидать, что на фоне этого позитивного известия акции "Возрождения" могут прибавить в цене еще около 2%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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