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Доллар по 60 руб.: миф или реальность?

25 сентября 2018

Российский рубль в понедельник продолжил укрепление в парах с иностранными валютами. Мощным катализатором для него сейчас выступает нефть, где в начале недели развернулось полноценное ралли. Американский доллар к настоящему времени торгуется по 65,92 руб. (-0,7%). Евро снижается на 0,6% и оценивается в 77,54 руб.

Курсы ЦБ РФ на вторник, 25 сентября, понижены и составляют 66,15 руб. за доллар США (-9 копеек) и 77,68 руб. за евро (-39 копеек).

Сырьевой рынок продолжает обновлять максимумы. Баррель Brent дорожает к середине дня на 2,4% и стоит $80,69, инвесторы ждут решений ОПЕК+ по повышению добычи нефти. Дополнительным фактором, позволяющим «быкам» подниматься далее, является геополитика.

Будет ли доллар по 60 руб.? Шанс есть, но он очень небольшой. Во-первых, потому, что нефть вряд ли удержится выше $80 за баррель марки Brent надолго. Это бьет по позициям республиканской партии США. В преддверии выборов в Конгресс это неприятно, хотя и интересно сланцевикам. Во-вторых, в октябре будет тот самый период, когда Штаты должны или полностью закрутить гайки в вопросе антироссийских санкций, или сдать назад. Это большой риск для рубля, потому что исход этой инициативы понятен. Кроме того, четвертый квартал - время выплат внешнего долга, и к декабрю будет самый пик этих погашений. Они идут в валюте, и хотя в казне достаточное количество долларов, купленных ранее, нельзя исключать варианта, что может потребоваться еще. Доллары также потребуются компаниям, которые тоже гасят свои долги в конце года, и за ними они придут на рынок.

В долгосрочной перспективе нет предпосылок для сильного рубля, в среднесрочной – не исключены периоды укрепления и последующего затишья, которое будет только предварять новую волну укрепления курса иностранной валюты.

Доллар США завершит понедельник в пределах 65,85-66,50 руб., евро закроет день в границах 77-78 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари


/ СИА /
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