Итоги недели на белорусском валютном рынке (17.09-21.09)

После трех недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 2,80%, до 2,0788 бел. руб. Европейская валюта уступила позиции на 1,98% и стоит 2,450 бел руб. Российский рубль подорожал на 0,32% и стоит 3,1389 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 1,09%, продемонстрировав максимальное недельное падение с конца апреля.

Всего с начала года доллар подорожал на 5,38%, евро вырос на 4,02%, а российский рубль подешевел на 8,43%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,02%.

По предварительным данным, в августе объем международных резервных активов РБ вырос на $216,2 млн (+3,1%) и на 1 сентября составил $7,246 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года увеличился на 2,9%, за последние 12 месяцев прибавил на 5,0%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10%. На заседании 19 сентября было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 декабря 2018 года.

ВВП в январе-августе 2018 года вырос на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 году рост ВВП на 3,8%, в 2019 году – на 1,7%, в 2020 году – на 2,1%. Инфляция, по оценке ЕАБР, составит 5,1% в 2018 году, 5,3% в 2019 году и 4,9% в 2020 году.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 году, на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 годах. Инфляция, по прогнозам ВБ, составит 7,2% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018-2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция, по мнению агентства, составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара EUR/USD выросла с 1,1620 до 1,1750 (+1,1%). Валютная пара USD/CHF снизилась с 0,9670 до 0,9580 (-0,9%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари