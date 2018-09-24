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Фондовые индексы США снизятся на открытии из-за отсутствия прогресса в переговорах с Китаем

24 сентября 2018

Фондовые индексы США снизятся на открытии из-за отсутствия прогресса в переговорах с Китаем

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Американский фондовый рынок в понедельник, вероятно, откроется снижением основных индексов в пределах 0,5%, так как участники рынка пытаются осмыслить отказ Китая от участия в переговорах по торговым вопросам с США. 
Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились, хотя индексу Dow Jones вновь удалось обновить исторический максимум. В настоящий момент участник рынка ждут итогов заседания американского банковского регулятора, по итогам которого он может заявить о повышении ставки. 

Кроме того, инвесторов напугала новость о том, что Китай и США решили прекратить переговоры по торговым вопросам. Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2-0,5%.

На биржах Китая, Южной Кореи и Японии торги в понедельник не проводились в связи с праздникам. Биржевые индексы Гонконга и Австралии снизились по итогам сессии из-за опасений по поводу эскалации китайско-американского торгового конфликта.

В Европе участники рынка в понедельник обратили внимание на экономическую статистику. Так, исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в сентябре снизился до 103,7 пункта, тогда как рынок ждал уменьшения индекса до 103,2 пункта.

Мировые цены на нефть активно растут к отметке $80 за баррель марки Brent на фоне решений министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по объемам добычи. Комитет решил продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий «венского соглашения».

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club


/ СИА /
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