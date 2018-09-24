Комментарии

Британский фунт корректируется после пятничного падения

24 сентября 2018

На торгах в Европе доллар США демонтирует смешанную динамику. В плюс вышли фунт и евро. Британская валюта корректируется по всему рынку после пятничного падения. Спрос на него возрос на оптимистичных заявлениях британского министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Он заявил, что у Лондона приоритетом является заключение договора с ЕС. Рааб также отверг возможность проведения досрочных выборов в стране в ближайшее время.

Курс евро восстановился против доллара с 1,1724 до 1,1804 (+80 п.), британский фунт – с 1,3062 до 1,3161 (+99 п.). Технически «евробыкам» ничего не мешает восстановиться до 1,1824. Если от 1,1804 не последует резкого отката, то во вторник укрепление евро продолжится. 

Если пара фунт/доллар пройдет отметку 1,3175, то евро и фунт потянут за собой другие основные валюты. Ближайшая цель для фунта находится на уровне 1,3204.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский риск-форум 2018
Стала известна программа II Международного Байкальского риск-форума
Лучшие цитаты БРИФ-2017
«Никакой теории, только практика». Денис Скороходов о БРИФ-2018
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги