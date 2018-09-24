Британский фунт корректируется после пятничного падения

На торгах в Европе доллар США демонтирует смешанную динамику. В плюс вышли фунт и евро. Британская валюта корректируется по всему рынку после пятничного падения. Спрос на него возрос на оптимистичных заявлениях британского министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Он заявил, что у Лондона приоритетом является заключение договора с ЕС. Рааб также отверг возможность проведения досрочных выборов в стране в ближайшее время.

Курс евро восстановился против доллара с 1,1724 до 1,1804 (+80 п.), британский фунт – с 1,3062 до 1,3161 (+99 п.). Технически «евробыкам» ничего не мешает восстановиться до 1,1824. Если от 1,1804 не последует резкого отката, то во вторник укрепление евро продолжится.

Если пара фунт/доллар пройдет отметку 1,3175, то евро и фунт потянут за собой другие основные валюты. Ближайшая цель для фунта находится на уровне 1,3204.

Владислав Антонов, аналитик Альпари