ОБЗОР: нефть уже по $80, рубль после паузы продолжает расти

ОБЗОР: нефть уже по $80, рубль после паузы продолжает расти



Цена на нефть (декарьский фьючерс) к 16.29 мск в понедельник 24 сентября росла на 2,2% до 79,92 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок «черного золота» продолжает расти, оставаясь в районе ключевой отметки 80 долларов за баррель сорта Brent. Опасения по поводу ухода из-за американских санкций иранской нефти с мирового рынка уже в ноябре дают повод экспертам ожидать роста котировок до 100 долларов за баррель в конце 2018 - начале 2019 года. В частности, так ожидают два крупных мировых нефтетрейдера - компании Trafigura Group и Mercuria Energy Group Ltd.

Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ договорился в прошедшие выходные продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения (от конца 2016 года). Тогда основные производители нефти договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч сокращения пришлись на Россию. Впрочем, ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи.

На этом фоне рубль сохраняет тенденцию к укреплению после пятничной передышки. В начале недели он обновил максимум против доллара с 9 августа (65,8) и с 21 августа к евро (77,46). Сейчас российская валюта вернула больше половины потерь, произошедших после 7 августа, когда доллар примерно за месяц скакнул на 7 рублей в район 70,6 рубля на фоне усиления санкционных рисков.

Поддержка рублю кроме нефти создается сейчас отсутствием геополитического негатива со стороны США.

В итоге курс доллара к 16.27 мск снижался на 0,8% до 65,86 рубля, евро — на 0,4% до 77,74 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent колеблется около уровня 5,25 тысячи. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,2-66,4 рублей, евро – в коридоре 77-78,4 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club