Обзор: рынки разочарованы началом действия пошлин, рубль продолжил игнорировать геополитику

Обзор: рынки разочарованы началом действия пошлин, рубль продолжил игнорировать геополитику



На мировых фондовых площадках в понедельник 24 сентября преобладали негативные настроения. Инвесторы разочарованы вступлением в силу взаимных пошлин США и Китая. Китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов в год облагается 10% пошлиной, американский - объемом 60 миллиардов долларов в год - облагается 5 и 10% пошлины. Настораживает, что КНР отказалась от приглашения Америки провести новый раунд торговых переговоров.

Американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгового дня в США снижались на 0,2-0,6%. Основные западноевропейские рынки в понедельник вечером теряли 0,3-0,6% по фондовым индексам. Участники региональных рынков обратили внимание на снижение индекса делового климата в Германии в сентябре только до 103,7 пункта с 103,8 пункта в августе. Эксперты ожидали снижения индекса до 103,2 пункта.

Российские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне крепкого рубля и дорогой нефти. В лидерах роста оказались акции "Распадской" (+5,4%), ГДР EN+ (+4,3%). Также подорожали акции "Энел Россия" (+4,7%), "Уралкалия" (-3,6%). Подешевели бумаги "Северстали" (-3,9%), "Русала" (-3,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-3%), теряющие привлекательность на фоне укрепления российской валюты против доллара.

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию с начала торгов вырос на 0,13% до 2430,01 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,17% до 1162,98 пункта. Укрепление рубля к доллару определило разницу в динамике индексов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2380-2480 пунктов, а РТС – в коридоре 1150-1180 пунктов.

Рубль вечером продолжил расти после пятничной приостановки, не обращая внимания на ухудшение геополитических факторов на фоне планов РФ поставить комплексы ПВО С-300 в Сирию после недавней гибели там российского самолета Ил-20. Курс доллара к 19.34 мск снижался на 1% с начала торгов до 65,76 рубля, евро - на 0,9% до 77,4 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,2-66,4 рубля, евро – в коридоре 76,7-78,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club