Рынок акций РФ немного снизится на открытии, но его поддержит дорогая нефть

Рынок акций РФ немного снизится на открытии, но его поддержит дорогая нефть









Торги вторника на российском рынке акций вероятно, начнутся небольшим снижением на фоне негативной динамики на основных торгов площадках из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем, но поддержку российским индексам продолжит оказывать дорогая нефть.



Российский рынок акций накануне продемонстрировал рост индексов и даже обновил свой исторический максимум на фоне дорожающей нефти, цена на которую поднялась выше отметки $80 за баррель марки Brent.



По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 2430,01 пункта, индекс РТС - на 1,17%, до 1162,98 пункта. При этом долларовый индекс РТС показал более активный рост из-за укрепления курса рубля.



Курс доллара расчетами «завтра» вечером в понедельник снижался на 57 копеек, до 65,84 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 77,42 рубля.

При этом с утра во вторник основные азиатские индексы не показывают единой динамики на фоне опасения относительно дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. При этом биржи



Южной Кореи и Гонконга будут закрыты в связи с праздниками.



Американские же биржи в понедельник в основном закрылись "в минусе" на фоне вступления в силу с 24 сентября взаимных торговых пошлин США и Китая. Теперь участники рынка ждут заседания банковского регулятора (25 и 26 сентября), на котором может быть решено повысить ставку до 2-2,25%.



Основные европейские индексы также закрыли торги понедельника снижением. Пр этом среди лидеров падения оказались акции автопроизводителей.



Стоимость нефти при этом выросла почти на 3% и закрепилась выше психологической отметки $80 за баррель марки Brent после решения министерского комитета ОПЕК+придерживаться 100%-ного выполнения "венского соглашения".

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club