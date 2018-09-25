Комментарии

Рынок акций РФ немного снизится на открытии, но его поддержит дорогая нефть

25 сентября 2018

Рынок акций РФ немного снизится на открытии, но его поддержит дорогая нефть

ea4778c9-e443-43a1-8116-db442f10d792.png


 
Торги вторника на российском рынке акций вероятно, начнутся небольшим снижением на фоне негативной динамики на основных торгов площадках из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем, но поддержку российским индексам продолжит оказывать дорогая нефть. 

Российский рынок акций накануне продемонстрировал рост индексов и даже обновил свой исторический максимум на фоне дорожающей нефти, цена на которую поднялась выше отметки $80 за баррель марки Brent. 

По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 2430,01 пункта, индекс РТС - на 1,17%, до 1162,98 пункта. При этом долларовый индекс РТС показал более активный рост из-за укрепления курса рубля. 

Курс доллара расчетами «завтра» вечером в понедельник снижался на 57 копеек, до 65,84 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 77,42 рубля. 
При этом с утра во вторник основные азиатские индексы не показывают единой динамики на фоне опасения относительно дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. При этом биржи 

Южной Кореи и Гонконга будут закрыты в связи с праздниками. 

Американские же биржи в понедельник в основном закрылись "в минусе" на фоне вступления в силу с 24 сентября взаимных торговых пошлин США и Китая. Теперь участники рынка ждут заседания банковского регулятора (25 и 26 сентября), на котором может быть решено повысить ставку до 2-2,25%. 

Основные европейские индексы также закрыли торги понедельника снижением. Пр этом среди лидеров падения оказались акции автопроизводителей. 

Стоимость нефти при этом выросла почти на 3% и закрепилась выше психологической отметки $80 за баррель марки Brent после решения министерского комитета ОПЕК+придерживаться 100%-ного выполнения "венского соглашения".

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский риск-форум 2018
Стала известна программа II Международного Байкальского риск-форума
Лучшие цитаты БРИФ-2017
«Никакой теории, только практика». Денис Скороходов о БРИФ-2018
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги