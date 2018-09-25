Комментарии

Шесть факторов укрепления рубля

25 сентября 2018

В понедельник, 24 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 57 коп. (-0,87%), до 65,83 руб., курс евро – на 69 коп. (-0,89%), до 77,36 руб.

Новую неделю рубль начал с роста, продолжив укрепление, которое он начал 10 сентября от отметки 70,60 руб. Его укреплению способствовало несколько факторов: дорожающая нефть, снижение курса доллара, налоговый период, повышение индекса RGBI (0,25%), рост фондовых индексов и подорожание валют развивающихся рынков.

За 10 дней российская валюта укрепилась к доллару на 6,2%, к евро – на 5,3%. Валютные стратеги Deutsche Bank даже стали рекомендовать покупать рубль против доллара с целью на отметке 60,00 руб. за доллар США. Для текущей ситуации рублю рано укрепляться до отметки 60 руб. за гринбек. Если скорость падения курса доллара сохранится, то при пробое 64,80 руб. продавцам откроется дорога к 62 руб.

Полагаю, что падение пары доллар/рубль замедлится. На пути продавцам встретилось первое сопротивление на отметке 65,80 руб. за доллар США, следующее находится в районе 65 руб. Около него, наверное, и завершится первая фаза укрепления рубля. По паре евро/рубль просматривается уровень 76,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


/ СИА /
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