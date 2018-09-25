БКС Брокер: Десять дней роста индекса РТС

Индекс МосБиржи: 2430,01 п. (+0,13%)

Индекс РТС: 1162,98 п. (+1,17%)

В деталях

В понедельник обороты торгов в акциях индекса МосБиржи упали почти в два раза относительно значений четверга-пятницы. Котировки индекса консолидировались около ранее достигнутых отметок в пределах 15 пунктов. Закрытие проходило около 2430 п., то есть в 0,25% от нового исторического максимума.

В лидерах роста среди голубых фишек вновь оказались акции Сбербанка (+2,75%). Бумаги вплотную подошли к ключевому уровню сопротивления около 200 руб. Допускаем, что в моменте возможен прокол этой отметки и локальный шортсквиз, ведь за этим круглым рубежом традиционно может находиться скопление стоп-заявок. При этом в бумагах ВТБ схожего роста мы накануне не наблюдали. Здесь важная область сопротивления расположена на 4,25-4,27 коп.

Поддержку нефтяным бумагам в понедельник оказывал фактор роста фьючерсов на Brent. Котировки преодолели область $80-80,5, от которой ранее происходило несколько волн снижения. В результате сейчас локальные цели сместились в сторону $84.



На рынке, как это часто бывает, начали появляться сверхоптимистичные прогнозы по поводу дальнейшего роста. То же самое было и при обвале в 2015 - начале 2016 гг., когда перед разворотом наверх инвестдома начали соревноваться в том, кто спрогнозирует более низкий уровень ($20 или еще ниже). Так вот по прогнозу сырьевых трейдеров Trafigura и Mercuria, цена Brent к концу года может вырасти до $90 за баррель, а в начале 2019 г. преодолеть отметку $100 из-за санкций США против Ирана. Аналитики J.P. Morgan ожидают, что рынок недосчитается 1,5 млн баррелей иранской нефти в сутки из-за вступающих с 4 ноября ограничений США, а эксперты Mercuria называют цифру в 2 млн б/с, что очень много цену для неэластичного нефтяного рынка в плане влияния на цены.

Удорожание нефти оказывают поддержку акциям нефтегазового сектора. Положительный взгляд сохраняется на бумаги Газпром нефти, которые накануне подросли на 2,5%. Из-за ожиданий высоких потенциальных дивидендов позитивная динамика была бы оправдана в привилегированных акциях Башнефти. Кроме того, высокие нефтяные цены естественно поддерживают устойчивый инвестиционный кейс Лукойла.

Обращаем внимание, что росту российского рынка акций в том числе помогает и общая положительная динамика развивающихся рынков. При этом отметим, что подъем долларового РТС выглядит более уверенно, чем на других площадках. В частности, это видно при сравнении его графика с динамикой индекса MSCI Emerging markets. РТС растет уже десять сессий подряд. Вероятно, фаза роста завершится в пределах 1180-1205 п.



В российском рубле наблюдается продолжение поступательного восстановления, как и в ряде других валют развивающихся стран. Фаза снижения курса USD/RUB может завершиться по мере приближения к целевой области поддержки в районе 65-65,5. Около этих рубежей можно рассмотреть вариант спекулятивной покупки USD на отскок.



Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,03%, Brent в плюсе на 0,21%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно выше уровня закрытия понедельника.

Карпунин Василий, начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер"

