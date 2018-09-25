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Анонс основных событий на 25 сентября

25 сентября 2018

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

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Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX), USDX.

Событие: Индекс оптовых цен (м/м) (август), Германия.

Дата и время: 25 сентября 2018 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 0.0%.  Прогноз: 0.2%.

Почему это важно?

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является фактором негативным или медвежьим.

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Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Индекс цен на жилье (м/м) (июль), США.

Дата и время: 25 сентября 2018 в 16:00 МСК.

Почему это важно?

Индекс изменения цен на жилые здания и помещения публикуется Управлением ФРС США по надзору за жилищным сектором. Характеризует динамику рынка жилья, который является важной частью американской экономики. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-25-sientiabria/


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