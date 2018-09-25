Комментарии

Валютная пара EUR/USD: по евро сформировалась разворотная модель

25 сентября 2018

В понедельник, 24 сентября, курс евро закрылся на уровне пятницы. Катализаторами укрепления евро к доллару стали британский фунт и заявления главы ЕЦБ Марио Драги по инфляции. Он ожидает увеличения инфляции и продолжения роста зарплат в еврозоне. Курс евро повышался до 1,1851. На фоне роста доходности 10-летних бумаг США покупатели отступили к 1,1744.

На торгах в Азии падение усилилось до 1,1731. Продавцы полностью перекрыли вчерашний рост. Сформировалась разворотная модель, но пока без подтверждения. Чтобы она начала отрабатываться, продавцам нужно закрепиться ниже 1,1715. По прогнозу ожидается падение курса евро до 1,1685.

Фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС, итоги которого будут оглашены в среду. Ожидается повышение ставки на 0,25%. Повышение заложено в цене, поэтому реакция будет на комментарии по повышению ставки в декабре. Любые намеки на то, что ФРС возьмет паузу, и доллар рухнет, а евро подорожает. Я считаю, что до оглашения решения можно сходить к 1,1680.

Пока цена находится выше трендовой линии на 1,1715, покупатели могут вернуть ее обратно к 1,1783. Имейте это в виду перед открытием коротких позиций. Хотя сейчас продавать евро рискованно, так как плохое соотношение прибыли и риска.

В 16:00 мск США выпустят индекс цен на жилье за июль.

В 17:00 мск в США выйдут индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за сентябрь.

В 23:30 мск Американский институт нефти опубликует недельные запасы нефти.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


/ СИА /
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