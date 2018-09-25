Тенге продолжит умеренно слабеть к доллару в рамках коррекционного снижения и на фоне нервозности на мировых торговых площадках.

Тенге продолжит умеренно слабеть к доллару в рамках коррекционного снижения и на фоне нервозности на мировых торговых площадках.



Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчетами «завтра» по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже во вторник снизился на 0,74 тенге – до 353,64 тенге.

Максимальная сделка прошла на уровне 354,4 тенге, минимальная – на отметке 352,5 тенге. Всего было заключено 77 сделок объемом $17,75 млн. Объем торгов сократился на $66,25 млн по сравнению с предыдущей сессией.

Тенге продолжает корректироваться вниз после достаточно длительного периода активного укрепления. При этом он проигнорировал даже рост российского рубля, который накануне поднялся к 1,5-месячным максимумам на фоне преодоления нефтяными котировками отметки в $80 за баррель марки Brent.

Цены на нефть выросли накануне сразу на 3% по итогам министерского комитета ОПЕК+, на котором было решено стремиться к 100%-ному исполнению «венского соглашения».

Вместе с тем, общая атмосфера на мировых торговых площадках продолжает быть нервозной, так как участник рынка опасаются эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Ранее китайская сторона отказалась от участия переговоров по торговым вопросам.

Украинская гривна на 10.20 мск подешевела к доллару на 0,12% - до 0,3557 доллара. Белорусский рубль к этому времени потерял к доллару 0,03% и опустился до 0,4797 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club