Комментарии

Криптовалюты продолжают идти вниз в рамках коррекции

25 сентября 2018

Криптовалюты продолжают идти вниз в рамках коррекции
 

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Основные криптовалюты во вторник продолжают свое движение вниз, так как рынок корректируется после мощного скачка во главе с Ripple, который произошел в конце прошлой недели на хороших новостях по крипторынку.

Курс биткоина на 11.30 за сутки сократился на 2,91% - до 6409 доллара при капитализации $110,9 млрд. Ethereum к этому времени упал на 9,23% - до 212,3 доллара, его капитализация составила $21,7 млрд.

Ripple, который до этого был локомотивом роста для всего крипторынка, за сутки подешевел сразу на 13,46% - до 0,45 доллара при капитализации $17,9 млрд. Litecoin потерял в цене 2,96% и снизился до 55,7 доллара, его капитализация достигла $3,3 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила 207,1 млрд.
Каких-то новых, как позитивных, так и негативных известий по рынку пока нет, поэтому крипторынок продолжает находиться во власти чисто технических факторов.

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе, в рамках продолжающегося коррекционного снижения, биткоин подешевеет до 6350 долларов, Ethereum – до 210 долларо, Litecoin опустится до 56 долларов, а Ripple упадет в цене до 0,43 доллара.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club


/ СИА /
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