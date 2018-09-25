Рынки Латинской Америки ждут ясности по соглашению между США, Мексикой и Канадой

Рынки Латинской Америки ждут ясности по соглашению между США, Мексикой и Канадой





Латиноамериканские фондовые рынки в ближайшей перспективе будут сохранять пессимизм из-за срыва переговоров по торговым вопросам между Китаем и США.

С одной стороны, меры, предпринятые США против китайского импорта достаточно мягкие. Введенные с 24 сентября пошлины на товары из Китая объемом более $200 млрд составляют всего 10%. Вместе с тем, с большой вероятностью они будут повышены до 25% ранее запланированной даты 1 января.

Также неопределенность в регионе царит и по поводу нового торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой. Пока так и не известно, будет ли оно трехсторонним, или его подпишут только Мексика и США. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не исключил возможности заключения двустороннего торгового соглашения с Канадой, если она не сможет договориться с американской стороной о модернизации действующего документа.



Аргентина же ожидает новый дополнительный кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $3-5 млрд вдобавок к ранее одобренным $50 млрд. Получение этих средств от МВФ может поддержать экономику страны, которая находится в настоящий момент с остром кризисе. Власти Аргентины считают, что этих средств будет достаточно для выплат в рамках долговых обязательств страны в 2019–2020 годах.



В свою очередь, в Венесуэле с 1 октября начнется использование национальной валюты el petro в международных расчетов, что может позволить привлечь новые средства в экономику страны.

В целом фондовые рынки региона может поддержать активно растущая в цене нефть. Преодоление психологической отметки в $80 долларов, а баррель, ставшее закономерной реакцией на итоги министерского комитета ОПЕК+, станет хорошим подспорьем для латиноамериканских индексов.

Одна Венесуэла не довольна своей квотой в рамках ОПЕК+. Страна собирается предпринять соответствующие меры по восстановлению уровня добычи нефти.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club