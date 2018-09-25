Рынок устал от роста

Российский фондовый рынок во вторник открылся небольшим снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы теряют в среднем на 0,2%. В плюсе торгуются акции «Русснефти» и «Газпром нефти», под давлением остаются бумаги «Ленэнерго» и «Мечела». Сегодня реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Северсталь».

Внешняя конъюнктура к сегодняшнему торговому дню сложилась умеренной. Рынок акций США завершил предыдущую сессию в «красной» зоне, фьючерс на индекс S&P на премаркете незначительно растет. Цены на нефть продолжают ралли. Нефть марки Brent торгуется в районе $80,7 за баррель. Итоги мониторинговой встречи ОПЕК+ подтолкнули нефтяные котировки к дальнейшему росту. На сегодняшний день суммарная добыча участников сделки ниже установленного лимита, таким образом соглашение исполняется на 129%. Подобная ситуация сложилась в результате падения добычи в Венесуэле, Анголе, Нигерии, Мексике и Ливии. При этом спрос на сырье остается достаточно высоким и в ближайшие месяцы будет увеличиваться за счет ухудшения погодных условий. Таким образом, если котировкам удастся закрепиться выше отметки $80 за баррель, то цена имеет все шансы в течение месяца-двух достигнуть $97-100 за баррель.

Сегодня и завтра рынок будет ждать обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые имеют для инвесторов теперь уже второстепенное значение – все внимание на ОПЕК+ и геополитику. Однако снижение запасов все же будет дополнительным стимулом роста для нефтяных котировок.

Евро/доллар остается неподалеку от 1,1760 и сохраняет настрой на умеренный подъем. Интерес к доллару пока скромный, но все может быть измениться, так как сегодня открывается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. Также Штаты опубликуют индекс стоимости жилья за июль и индекс доверия потребителей за сентябрь.

Российский рубль неплохо восстановился за две недели и продолжает оставаться в сильной позиции, поскольку поддержка от нефти очень велика. Рост цен на нефть и отсутствие интервенций со стороны Минфина РФ будут способствовать дальнейшему укреплению рубля. Тем не менее, решение повысить процентную ставку со стороны ФРС США может создать временные препятствия для российской валюты. Если доллар отреагирует существенным укреплением на решение регулятора, то под негативное влияние попадут валюты всех развивающихся стран. Однако для рубля этот эффект будет временным, позитивное влияние цен на нефть очень высокое.

Доллар США утром во вторник торгуется в районе 65,69 руб. (-0,2%), евро в районе 77,3 руб. Вероятный диапазон движения для пары доллар/рубль на сегодня составляет 65,40-66,35, для пары евро/рубль – 77-78,00.

Индекс МосБиржи, вероятно, устал от бесконечного подъема и может воспользоваться нейтральным новостным фоном для консолидации в пределах 2420-2450 пунктов.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари