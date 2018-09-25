Комментарии

Заседание ФРС: чего ждут рынки и что настораживает инвесторов?

25 сентября 2018

Центральное событие этой недели – заседание ФРС США 25 и 26 сентября. Решение по ставке будет объявлено завтра в 21:00 мск. До конца года состоится ещё два заседания – 8 ноября и 19 декабря. Интриги относительно ключевой ставки практически нет: исходя из котировок фьючерсов, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на текущем заседании в 95%, а на декабрьском – в 80%. Таким образом, к концу года ставка будет поднята до 2,5%. Повышение ставки уже заложено в цену всех инструментов, сюрпризом оно не станет.

Основное внимание будет сосредоточено на пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно оценки текущего состояния американской экономики, инфляции и рынка труда, а также дальнейшей денежно-кредитной политики. В частности участников рынка интересует, сколько повышений ставки ждать от Федрезерва в 2019 году. Сейчас инвесторов несколько тревожит рост доходностей US Treasures – вчера доходность 10-летних американских облигаций обновила шестилетний максимум, поднявшись до 3,106%. Примечательно, что это происходит на фоне регулярного обновления максимумов американскими фондовыми индексами. Это настораживающий фактор, который может быть предвестником снижения американского фондового рынка. Любопытно, что за последний месяц индекс доллара DXY упал на 3%. В любом случае итоги заседания ФРС определят динамику валютных рынков на среднесрочную перспективу.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари


/ СИА /
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