Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 2 549,8301 руб/1 г золота и 30,4500/1 г серебра
25 сентября 2018
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 549,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 30,4500 руб.
- 1 грамм платины - 1 756,9600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 239,8101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,3299 р. (0,87%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,23%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,9600 р. (1,57%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,4400 р. (0,42%).
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