Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 2 549,8301 руб/1 г золота и 30,4500/1 г серебра ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 549,8301 руб.

1 грамм серебра - 30,4500 руб.

1 грамм платины - 1 756,9600 руб.

1 грамм палладия - 2 239,8101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3299 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,23%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,9600 р. (1,57%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,4400 р. (0,42%) .

dims

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/ СИА /

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